"Мертвые души" и деньги в карман: ректор НАУ рассказала о проблемах и реорганизации вуза
Источник:УП
В апреле Национальный авиационный университет получил нового ректора. Им будет руководить 34-летняя депутат Киевсовета Ксения Семенова.
Она рассказала, как будет происходить реорганизация вуза, о которой стало известно в сентябре 2023 года. Процесс, в частности, предполагает изменения подходов к управлению ЗВО, выборов ректора и введение наблюдательного совета.
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Семенова рассказала о проблемах в НАУ
Решение о реорганизации было принято из-за многочисленных проблем в вузах и скандалах вокруг руководителя-эксрегионала Максима Луцкого.
Семенова отметила: одна из проблем НАУ– то, что в вузе были работники, получавшие плату, но свои обязанности не выполняли.
В НАУ сейчас куча "мертвых душ". Это люди, которые на самом деле не ходят на работу, а только получают зарплату. У них были безумные надбавки и премии, но при этом надбавок преподавателям нет,
– акцентировала ректор вуза.
И сообщила о действующих проблемах в вузе с хозяйственной частью, в том числе с отоплением.
Последний отопительный сезон был очень сложным: мы только начинали что-либо включать, сразу рвало все трубы. В последний месяц отопительного сезона всех отпустили в онлайн, потому что учиться очно было невозможно,
– призналась Семенова.
По ее словам, нужно осуществить также анализ укрытий в НАУ и направить поток средств за услуги в бюджет. В частности, за парковку у вуза, ведь половина полученных средств идет "по карманам".
Семенова рассказала и о том, что в вузе есть научное оборудование, лаборатории, преподаватели, которые могут давать экспертизу. Но отсутствует система, как с этим работать.
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Что предполагает реорганизация вуза
После реорганизации от НАУ отделится Кропивницкая лётная академия. Университет получит новое название – Киевский авиационный институт. Юридически, бюрократически это, по словам ректора, как огромная ревизия всего хозяйства НАУ.
Семенова говорит, что в результате реорганизации для преподавателей и студентов к сентябрю особо ничего не изменится. Изменения будут касаться административного корпуса. Структуру управления изменят и сократят. Научно-педагогических работников это пока не касается.
Также в вузе будут просматривать контент обучающих программ, особенно технических. Это будет касаться и гуманитарных факультетов. Семенова говорит, что они слабы.
Если посмотреть на ученых, какие там есть, к сожалению, часть преподавателей просто переписывают на украинском российские диссертации и статьи,
– резюмировала ректор НАУ.
Отметим, что скандальный эксректор НАУ Максим Луцкий получил выговор на своем посту, после чего на фоне сообщения о реорганизации вуза заявил, что хочет пойти в ВСУ.