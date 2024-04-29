Вона розповіла, як відбуватиметься реорганізація вишу, про яку стало відомо у вересні 2023 року. Процес, зокрема, передбачає зміни підходів до управління ЗВО, виборів ректора та запровадження наглядової ради.

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Семенова розповіла про проблеми в НАУ

Рішення про реорганізацію ухвалили через численні проблеми у виші та скандали навколо керівника-ексрегіонала Максима Луцького.

Семенова зазначила: одна з проблем НАУ – те, що у виші були працівники, які отримувала платню, але своїх обов'язків не виконували.

У НАУ зараз купа "мертвих душ". Це люди, які насправді не ходять на роботу, а лише отримують зарплату. У них були шалені надбавки та премії, але при цьому надбавок викладачам немає,

– акцентувала ректорка вишу.

І повідомила про чинні проблеми у виші з господарською частиною, зокрема з опаленням.

Останній опалювальний сезон був дуже складним: ми тільки починали щось вмикати, відразу рвало всі труби. В останній місяць опалювального сезону всіх відпустили в онлайн, тому що навчатися очно було неможливо,

– зізналася Семенова.

За її словами, треба здійснити також аналіз укриттів у НАУ і скерувати потік коштів за послуги до бюджету. Зокрема, за паркування біля вишу, адже половина отриманих коштів йде "по кишенях".

Семенова розповіла й про те, що у виші є наукове обладнання, лабораторії, викладачі, які можуть надавати експертизу. Але відсутня система, як із цим працювати.

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Що передбачає реорганізація вишу

Після реорганізації від НАУ відділиться Кропивницька льотна академія. Університет натомість отримає нову назву – Київський авіаційний інститут. Юридично, бюрократично це, за словами ректорки, як величезна ревізія всього господарства НАУ.

Семенова каже, що внаслідок реорганізації для викладачів і студентів до вересня особливо нічого не зміниться. Зміни стосуватимуться адміністративного корпусу. Структуру управління змінять та скоротять. Науково-педагогічних працівників це поки не стосуватиметься.

Також у виші переглядатимуть контент навчальних програм, особливо технічних. Стосуватиметься це і гуманітарних факультетів. Семенова каже, що вони слабкі.

Якщо подивитися на науковців, які там є, на жаль, частина викладачів просто переписують українською російські дисертації і статті,

– резюмувала ректорка НАУ.

Зазначимо, що скандальний ексректор НАУ Максим Луцький отримав догану на своїй посаді, після чого на тлі повідомлення про реорганізацію вишу заявив, що хоче піти у ЗСУ.