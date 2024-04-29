Она рассказала, как будет происходить реорганизация вуза, о которой стало известно в сентябре 2023 года. Процесс, в частности, предполагает изменения подходов к управлению ЗВО, выборов ректора и введение наблюдательного совета.

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Семенова рассказала о проблемах в НАУ

Решение о реорганизации было принято из-за многочисленных проблем в вузах и скандалах вокруг руководителя-эксрегионала Максима Луцкого.

Семенова отметила: одна из проблем НАУ– то, что в вузе были работники, получавшие плату, но свои обязанности не выполняли.

В НАУ сейчас куча "мертвых душ". Это люди, которые на самом деле не ходят на работу, а только получают зарплату. У них были безумные надбавки и премии, но при этом надбавок преподавателям нет,

– акцентировала ректор вуза.

И сообщила о действующих проблемах в вузе с хозяйственной частью, в том числе с отоплением.

Последний отопительный сезон был очень сложным: мы только начинали что-либо включать, сразу рвало все трубы. В последний месяц отопительного сезона всех отпустили в онлайн, потому что учиться очно было невозможно,

– призналась Семенова.

По ее словам, нужно осуществить также анализ укрытий в НАУ и направить поток средств за услуги в бюджет. В частности, за парковку у вуза, ведь половина полученных средств идет "по карманам".

Семенова рассказала и о том, что в вузе есть научное оборудование, лаборатории, преподаватели, которые могут давать экспертизу. Но отсутствует система, как с этим работать.

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Что предполагает реорганизация вуза

После реорганизации от НАУ отделится Кропивницкая лётная академия. Университет получит новое название – Киевский авиационный институт. Юридически, бюрократически это, по словам ректора, как огромная ревизия всего хозяйства НАУ.

Семенова говорит, что в результате реорганизации для преподавателей и студентов к сентябрю особо ничего не изменится. Изменения будут касаться административного корпуса. Структуру управления изменят и сократят. Научно-педагогических работников это пока не касается.

Также в вузе будут просматривать контент обучающих программ, особенно технических. Это будет касаться и гуманитарных факультетов. Семенова говорит, что они слабы.

Если посмотреть на ученых, какие там есть, к сожалению, часть преподавателей просто переписывают на украинском российские диссертации и статьи,

– резюмировала ректор НАУ.

Отметим, что скандальный эксректор НАУ Максим Луцкий получил выговор на своем посту, после чего на фоне сообщения о реорганизации вуза заявил, что хочет пойти в ВСУ.