Реорганизация НАУ: вуз решил передать Летную академию в Харьков
Источник:Национальный авиационный университет
Ученый совет Национального авиационного университета принял решение о передаче Летной академии ЗВО Харьковскому национальному университету Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Ранее Минобразования приняло другое решение.
Так, в вузе решили передать имущество Летной академии НАУ в сферу управления Минобороны Украины как обособленное структурное подразделение Харьковского национального университета Воздушных сил.
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В НАУ хотят передать Летную академию в Харьков
В вузе говорят: такое решение было принято, чтобы способствовать развитию системы военного образования и укрепить кадровый потенциал Воздушных Сил ВСУ.
При этом уточнили, что принятию решения предшествовало обращение коллектива Летной Академии НАУ и руководства Харьковского вуза.
Целью базы Академии является использование для выполнения задач по обеспечению обороноспособности страны.
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МО решило реорганизовать Национальный авиационный университет
- Минобразования Украины решило реорганизовать Национальный авиационный университет.
- Так, НАУ хотят разделить на два вуза: Киевский авиационный институт и Государственную летную академию (город Кропивницкий). Они должны стать ключевыми центрами, в которых будут развиваться авиационные отрасли нашего государства.
- В ЗВО планируют готовить пилотов, разрабатывать новые беспилотники, поддерживать отечественную военную промышленность.
- Студентам и преподавателям реорганизация сокращениям не грозит.
- В МОН при этом объяснили: решение о реорганизации НАУ приняли из-за низкой эффективности вуза и его руководства. Никакого БПЛА после начала полномасштабного вторжения там не разработали.
- Ранее глава МОН Оксен Лисовой высказывал выговор скандальному ректору НАУ Максиму Луцкому.