Как определяют результаты НМТ-2025: этапы

В Украине еще продолжается основная сессия национального мультипредметного теста. Знания участников проверяют в течение одного дня по четырем предметам.

Определение результатов НМТ по каждому предмету происходит в несколько этапов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Как получить результаты НМТ

Сразу после завершения выполнения заданий по 4 предметам участник тестирования узнает о количестве тестовых баллов за каждый предметный блок экзамена. Соответствующая информация появляется на экране монитора после нажатия кнопки "Завершить работу".

Количество тестовых баллов – это арифметическая сумма баллов за ответы на задания, которую устанавливают путем сложения баллов, полученных в процессе сопоставления ответов на задания с ключами ответов каждого участника НМТ на основе схем начисления баллов за выполнение заданий.

После участник мультитеста может самостоятельно определить количество рейтинговых баллов, которые будут использоваться для участия в конкурсном отборе в вузы. Для этого надо использовать таблицы перевода тестовых баллов в шкалу 100 – 200 баллов по каждому предмету. Их ежегодно согласовывает МОН.

Официальные результаты УМТ участники получат в персональных кабинетах в определенные Министерством образования и науки Украины сроки. Для участников основной сессии это будет до 4 июля, дополнительной – до 30 июля.

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Результаты НМТ как рейтинговые оценки по шкале 100 – 200 баллов отмечают в Информационной карточке к Сертификату (приложение 3), размещенной в персональном кабинете.

Также результаты тестирования как рейтинговые оценки по шкале 100 – 200 баллов Украинский центр оценивания качества образования передает в соответствующий реестр в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

После официального объявления результаты НМТ могут изменить (аннулировать) по решению апелляционной комиссии или суда.