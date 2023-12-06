Почему многие украинские ученики не справились с чтением на PISA-2022

В Украине обнародованы данные международного исследования качества образования PISA-2022. Они продемонстрировали, что по сравнению с предыдущим циклом 2018 года результаты украинских школьников, в частности, по чтению снизились на 38 баллов.

Глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко объяснила причину низких результатов учащихся. Она отметила, что повлияло, в частности, на психоэмоциональное состояние подростков.

Смотрите также Полезно даже отличникам: почему важно готовиться к НМТ и какие курсы выбрать

Почему многие ученики не справились с чтением на PISA-2022

Вакуленко отметила, что следует сначала учитывать факторы, повлиявшие на учеников, выполнявших эти задачи.

Очевидно, что это ковод, и полномасштабная война, и стресс. Все мы чувствуем неспособность или проблему в концентрации внимания, сосредоточении. И, наверное, эти результаты по чтению это подтверждают и иллюстрируют,

– заявила глава УЦОКО.

И добавила, что нужно признать, а уже тогда решать эту проблему учащихся с чтением.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима" , которая обеспечивает качественный и непрерывный обучающий процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

По мнению Вакуленко, если именно психологический стресс влияет на концентрацию на больших текстах, то следует оказать подросткам психологическую помощь и пополнять их опыт работы с такими текстами.

Напомним, что 5 декабря обнародовали результаты PISA-2022 – международного исследования качества образования. Оно оценивает способность 15-летних учащихся применять знания и умения по чтению, математике и естественнонаучным дисциплинам в жизни.