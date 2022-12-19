Променял профессию учителя на воина: на фронте погиб украинский педагог
19 декабря 2022, 16:14Читати новину українською
Источник:Анастасия Пугачева
На фронте погиб еще один украинский учитель Роман Крымсалюк. Герой был родом из Харьковской области.
Педагог во время войны променял профессию учителя на воина. Он, кстати, преподавал физику в Малиновском лицее №1.
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Учитель Роман Крымсалюк погиб на фронте
Коллеги и знакомые погибшего воина говорят, что с первых дней войны он – настоящий герой – без всяких сомнений добровольцем пошел защищать нашу страну.
Низко склоняем головы в глубокой скорби. Никакими словами не унять жгучую боль потери и не залечить раны в душе. Благодарную память о Романе Юрьевиче будут хранить все, кто его знал, работал рядом с ним, дружил и мечтал о счастливом будущем в свободной стране,
– говорят в Малиновском лицее.
Украинские педагоги, погибшие в войне с Россией
- В конце августа в войне против России погиб учитель Высокопольской школы Херсонской области Александр Семко. Знакомые и коллеги говорят, что он был профессионалом и хорошим другом.
- А в конце сентября на фронте погиб главный педагог Коломыи. Любомир Бордун. Он отдал жизнь за Украину в бою с оккупантами Донецкой области. Любомиру было 38 лет. У него остались жена и двое детей.
- Также недавно на войне погиб учитель из села Комарово на Волыни Руслан Будь.
- В Хмельницком же отдали последнее уважение погибшему военному Павлу Жуку. 29-летнего защитника не стало 2 октября. Он умер после тяжелых ранений, полученных в боях на Херсонщине. Защитник Украины преподавал информатику в УВК №4, а затем пошел в армию.
- В начале октября на фронте также погибли два учителя истории. Один Герой был родом из Полтавщины, другой – из Хмельнитчины.
- Учитель истории полтавской гимназии №35 Павел Кириленко погиб 2 октября вблизи села Шийковка Харьковской области от взрыва.
- Отдал жизнь за Украину и Александр Прохницкий, работавший в учебно-воспитательном комплексе в селе Малиничи в Хмельницкой области.
- В конце ноября на фронте погиб историк и преподаватель Каменец-Подольского национального университета имени Огиенко Вадим Стецюк.