Променял профессию учителя на воина: на фронте погиб украинский педагог

На фронте погиб еще один украинский учитель Роман Крымсалюк. Герой был родом из Харьковской области.

Педагог во время войны променял профессию учителя на воина. Он, кстати, преподавал физику в Малиновском лицее №1.

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Учитель Роман Крымсалюк погиб на фронте

Коллеги и знакомые погибшего воина говорят, что с первых дней войны он – настоящий герой – без всяких сомнений добровольцем пошел защищать нашу страну.

Низко склоняем головы в глубокой скорби. Никакими словами не унять жгучую боль потери и не залечить раны в душе. Благодарную память о Романе Юрьевиче будут хранить все, кто его знал, работал рядом с ним, дружил и мечтал о счастливом будущем в свободной стране,

– говорят в Малиновском лицее.

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