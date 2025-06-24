На ВОТ хотят запретить украинский в школах: в МИД метко ответили словами Кулиша

Как отреагировало Министерство иностранных дел на заявление российских властей, пишет 24 Канал, ссылаясь на комментарий МИД.

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Что предусматривает закон России о запрете языка

Языковой вопрос все же очень важный фактор в российско-украинской войне. Им неоднократно манипулировала Россия и в очередной раз применяет выработанную тактику – запрет украинского языка.

23 июня INTERFAX.RU опубликовал сообщение, что Минпросвещения РФ приняло решение о запрете изучения украинского языка в школах на оккупированных территориях уже с 1 сентября 2025 года.

То есть исключить предмет "Родной (украинский) язык" из общего, основного общего и среднего общего образования. Соответствующий приказ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Изменения вносятся в федеральные образовательные программы на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования в части исключения украинского языка в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире,

– указано в пояснительной записке к Занону.

Как отреагировали в МИД Украины украинская сторона

Данное решение не может остаться без внимания в Украине. Уже утром 24 июня МИД Украины опубликовало комментарий-реакцию. Закон РФ расценен как проявление геноцида политики Москвы.

Что это типичная имперская политика, которая проводится Россией веками для оправдания свои агрессии, русификации, ассимиляции и геноцидного истребления целых народов, угнетения других культур.

Такое решение является продолжением более чем 130 запретов украинского языка в имперское время и во время сталинского лингвоцида.

Вместе с тем, ведомство отметило, что, в конце концов, украинский язык пережил всех угнетателей, которые погибли вместе со своими указами и доносами.

МИД метко использовало слова уроженца Херсонщины Николая Кулиша.

"Каждое слово убеждает тогда, когда за ним звенит оружие!" Сегодня украинский язык не безоружен. За ней – сила украинского войска и оружия. Поэтому все российские "запреты" такие же бутафорские и временные, как и российская оккупация,

– указано в комментарии МИД.

Ведомство отметило, что и Херсонщина и Запорожье, и весь Юг будут украинскими и "когда российский сапог уберется прочь с украинской земли, вслед ему прозвучит отборное и крепкое украинское слово".

В конце концов, это не единственные репрессивные шаги РФ в отношении проукраинских взглядов. Еще в марте издан указ, по которому все жители оккупированных территорий должны получить российское гражданство и паспорт до 10 сентября 2025 года. При его отсутствии им грозит увольнением с работы, отсутствие социальных выплат и базовых услуг. Быть только с украинским паспортом уже опасно. Кроме того, жители некоторых городов еще вынуждены подписать документы о невыезде, и не могут изменить места своего проживания.