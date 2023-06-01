Недавно сеть "зажег" фейк, целью которого было вызвать у общества негативную реакцию против главы МОН Оксена Лисового. Как выяснилось, творцом ложной информации были россияне.

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О чем был фейк

Создатели фейка пытались убедить пользователей сети в том, что Оксен Лесной подписал меморандум с фондом The Arcus Foundation, борющимся за права ЛГБТ и социальной справедливости. В "документе" даже говорилось, что МОН введет "гендерно чувствительные методы".

В МОН сразу опровергли эту "новость" и посоветовали пользоваться только официальными источниками информации.

Российский след

Первым фейк распространил телеграм-канал MediaKiller. Этот ресурс СБУ еще 15 июля 2022 года внесла в список порталов курируемых Россией. Затем этот фейк подхватили российские пропагандисты.

К сожалению, некоторые украинские граждане поверили в фейк, но их количество было явно не тем, на которое рассчитывал Кремль. Что касается цели атаки на Лисового, речь идет о возможной попытке срыва реформ в образовании Украины.