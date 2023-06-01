Нещодавно мережу "запалив" фейк, метою якого було викликати в суспільства негативну реакцію проти очільника МОН Оксена Лісового. Як з'ясувалося, творцем неправдивої інформації були росіяни.

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Про що був фейк

Творці фейку намагалися переконати користувачів мережі у тому, що Оксен Лісовий підписав меморандум з фондом The Arcus Foundation, який бореться за права ЛГБТ та соціальну справедливість. В "документі"навіть йшлося про те, що МОН запровадить "гендерно чутливі методи".

У МОН одразу спростували цю "новину" та порадили усім користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Російський слід

Першим фейк поширив телеграм-канал MediaKiller. Цей ресурс СБУ ще 15 липня 2022 року внесла у список порталів, які курує Росія. Згодом цей фейк підхопили російські пропагандисти.

На жаль, деякі українські громадяни повірили у фейк, але їхня кількість була явно не тою, на яку розраховував Кремль. Що стосується мети атаки на Лісового, то йдеться про можливу спробу зриву реформ в освіті України.