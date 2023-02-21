Румыния закрывает российский Центр культуры и науки: что стало причиной

Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что в стране закрывается российский Центр культуры и науки в Бухаресте. Все из-за неоднозначных действий и пропаганды от российских чиновников.

Известно, что 21 февраля в МИД вызвали посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина. Ему сообщили о решении румынской власти прекратить деятельность российского Центра культуры и науки в стране.

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В ведомстве говорят, что российскому послу напомнили о неоднократных ситуациях когда их Центр культуры и науки сознательно участвовал в акциях искажения реальности и исторической правды.

Своими действиями центр отошел от своих естественных целей укрепления культурных связей и, к сожалению, превратился в инструмент пропаганды, дезинформации и оправдания военных преступлений российских оккупантов в Украине,

– отметили в МИД Румынии.

Там добавляют, что полная остановка деятельности Центра произойдет до 20 августа 2023 года, к этому времени должны быть завершены процедуры, связанные с этой мерой.

Интересно, что российский Центр культуры и науки в Бухаресте был создан на основании соглашения между этими странами, открывшим его в мае 2015 года.

К слову, Украина и Румыния взаимно будут признавать документы об образовании по разным уровням. Соответствующее решение одобрило украинское правительство. Также будут признаваться документы о периодах обучения. Однако говорится о документах, изданных признанными аккредитованными учебными заведениями обоих государств.