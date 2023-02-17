На место происшествия прибыли все соответствующие службы. Пиротехнические группы изъяли подозрительный конверт для проверки.

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Что делать с пакетом

По информации издания, конверт будет исследован в специализированных лабораториях. Служба разведки будет сотрудничать с Министерством внутренних дел.

Пока неизвестно, что же было внутри конверта. Однако заметим, что недавно украинским дипломатам угрожали именно так.

Конвертный террор: что известно