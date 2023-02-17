На місце події прибули усі відповідні служби. Піротехнічні групи вилучили підозрілий конверт для перевірки.
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Що робитимуть з пакунком
За інформацією видання, конверт буде досліджено в спеціалізованих лабораторіях. Служба розвідки країни співпрацюватиме з Міністерством внутрішніх справ.
Наразі достеменно невідомо, що ж було усередині конверта. Однак зауважимо, що нещодавно українським дипломатам погрожували саме в такий спосіб.
Конвертний терор: що відомо
- Спершу пакунок з вибухівкою отримало 30 листопада посольство України у Мадриді. Вибух пролунав, коли комендант оглядав посилку. Чоловік отримав поранення.
- Згодом, 2 грудня, правоохоронці прибули на територію посольства у Мадриді, оскільки дипломати отримали новий пакунок.
- Два конверти з підозрілим вмістом отримало посольство України в Бухаресті 6 грудня.
- Крім цього, такі пакунки отримали дипломати в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Румунії, Чехії, Данії тощо.