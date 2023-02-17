На місце події прибули усі відповідні служби. Піротехнічні групи вилучили підозрілий конверт для перевірки.

Читайте також Російських агентів підозрюють у розсиланні листів з вибухівкою по Європі, – NYT

Що робитимуть з пакунком

За інформацією видання, конверт буде досліджено в спеціалізованих лабораторіях. Служба розвідки країни співпрацюватиме з Міністерством внутрішніх справ.

Наразі достеменно невідомо, що ж було усередині конверта. Однак зауважимо, що нещодавно українським дипломатам погрожували саме в такий спосіб.

Конвертний терор: що відомо

  • Спершу пакунок з вибухівкою отримало 30 листопада посольство України у Мадриді. Вибух пролунав, коли комендант оглядав посилку. Чоловік отримав поранення.
  • Згодом, 2 грудня, правоохоронці прибули на територію посольства у Мадриді, оскільки дипломати отримали новий пакунок.
  • Два конверти з підозрілим вмістом отримало посольство України в Бухаресті 6 грудня.
  • Крім цього, такі пакунки отримали дипломати в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Румунії, Чехії, Данії тощо.