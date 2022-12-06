Около 11 часов утра по местному времени в полицию поступило сообщение о подозрительных конвертах, которые кто-то отправил в посольство. На фоне последних событий работники дипломатического ведомства решили не рисковать и вызвать специалистов.

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Конверты забрали на экспертизу

Правоохранители оцепили здание посольства и временно ограничили движение транспорта на этом участке. В то же время пиротехники забрали письма на экспертизу. Пока неизвестно, что внутри конвертов.

Что происходит возле посольства Украины в Румынии: видео



Возле посольства Украины работают правоохранители / Фото Inquam Photos



Полицейские оцепили здание / Фото Inquam Photos​

Что известно об угрозах дипломатам

На протяжении последних дней в украинские посольства по всему миру поступают посылки либо со взрывчаткой, либо с останками животных. В Министерстве иностранных дел сообщили, что в 12 странах зафиксировали 21 случай угроз.

Хотя большинство опасных конвертов удалось обезвредить, в Мадриде взорвалась присланная взрывчатка. Из-за этого один человек получил ранения.

На конвертах с глазами животных и взрывчаткой история не завершилась. Дальше угрозы приобрели еще больший маразм – дом посла Украины в Ватикане Андрея Юраша вымазали экскрементами.

В России оправдываются, что они якобы к этому "не причастны". "Повар" Путина и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его убийцы-вагнеровцы "никогда не будут заниматься такими хамскими и глупыми проделками".