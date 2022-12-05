Об этом в комментарии 24 каналу рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко. По его словам, уже зафиксирован 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.

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В Испании полиция изъяла 3 конверта, вероятно, с остатками животных

Николенко сообщил, что испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, адресованных посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Сообщается, что начаты следственные действия.

Как уже отмечал Дмитрий Кулеба (глава МИД Украины – 24 канал), украинских дипломатов не запугать и не сломать. Мы будем и дальше эффективно работать на защиту Украины от врага и нашу победу,

– сказал Николенко.

МИД бьет тревогу из-за угроз