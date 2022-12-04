Журналисты CNN обратились за комментариями к руководителю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину и пресс-секретарю министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Последняя написала только одно слово – "психи".

К теме Мы им в дипломатии устроили хоррор, а они нам – триллер, – Кулеба о конвертах с глазами животных

В России открещиваются от конвертов с глазами животных

Пригожин заявил, что не имеет никакого отношения к посылкам с частями животных, полученными рядом украинских посольств в разных странах. Мол, наемники из ЧВК "Вагнера" никогда не будут заниматься такими хамскими и глупыми проделками.

Подумайте, что это за безумие, когда какие-то хулиганы посылают письма с бомбами или другие оскорбительные вещи, как это касается ЧВК "Вагнера",

– заявил глава российских наемников.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, посольства нашего государства получали письма, содержащие:

взрывчатку,

фальшивые бомбы,

части животных, в частности глаза коров и свиней.

По его словам, эта кампания была направлена на то, чтобы посеять ужас.

"Я испытываю соблазн назвать сразу Россию, потому что в первую очередь вы должны ответить на вопрос, кому это выгодно", – отметил министр.

Он добавил, что, возможно, россияне ответили террором на дипломатический ужас, который Украина им устроила на международной арене.

Заметьте Это просто люди больные на голову, – Кулеба о тех, кто посылал конверты с частями животных.

Террор опасными посылками продолжается уже несколько дней

В руках коменданта посольства Украины в Мадриде 30 ноября взорвался подозрительный конверт. Мужчина получил незначительные ранения. Однако попал в больницу.

Сам посол Украины в Испании Сергей Погорельцев отметил, что письмо адресовалось ему. Однако корреспонденция вызвала подозрение, поэтому сначала она попала в руки другого работника ведомства. Взрыв расследуют как теракт. Подобные отправления также получили:

компания Instalaza, которая занимается изготовлением оружия,

авиабаза Торрехон-де-Ардос,

Минобороны Испании,

посольство США в Испании.

Кроме этого, 24 ноября посылку с бомбой отправили премьер-министру Испании Педро Санчесу.