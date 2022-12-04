Журналісти CNN звернулися за коментарями до керівника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина та речниці міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової. Остання написала лише одне слово – "психи".

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У Росії відхрещуються від конвертів з очима тварин

Пригожин заявив, що не має жодного відношення до посилок з рештками тварин, які отримала низка українських посольств у різних країнах. Мовляв, найманці з ПВК "Вагнера" ніколи не займатимуться такими хамськими та дурними витівками.

Подумайте, що це за божевілля, коли якісь хулігани надсилають листи з бомбами або інші образливі речі, яке це має відношення до ПВК "Вагнера",

– заявив очільник російських найманців.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, посольства нашої держави отримували листи, які містили:

вибухівку,

фальшиві бомби,

частини тварин, зокрема, очі корів та свиней.

За його словами, ця кампанія була спрямована на те, щоб посіяти страх.

"Я відчуваю спокусу назвати відразу Росію, тому що в першу чергу ви повинні відповісти на питання, кому це вигідно", – зазначив міністр.

Він додав, що, можливо, росіяни відповіли терором на той дипломатичний жах, який Україна їм влаштувала на міжнародній арені.

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Терор небезпечними посилками триває вже кілька днів

У руках коменданта посольства України в Мадриді 30 листопада вибухнув підозрілий конверт. Чоловік зазнав незначних поранень. Однак потрапив у лікарню.

Сам посол України в Іспанії Сергій Погорельцев зауважив, що лист адресувався йому. Однак кореспонденція викликала підозру, тому вона спершу потрапила до рук іншого працівника відомства. Вибух розслідують як теракт. Подібні відправлення також отримали:

компанія Instalaza, яка займається виготовленням зброї,

авіабаза Торрехон-де-Ардос,

Міноборони Іспанії,

посольство США в Іспанії.

Окрім цього, 24 листопада посилку з бомбою надіслали прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу.