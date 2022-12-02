Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко. Он отметил, что окровавленные пакеты получили посольства и консульства Украины в ряде стран Европы. Случилось это после того, как конверт взорвался в посольстве Украины в Мадриде.

Читайте также Конвертный террор: кто стоит за атаками на Испанию и при чем здесь Украина

Угрозы продолжают распространять

По словам Николенко, терактом в посольстве Украины в Испании все не ограничилось. Посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также Брно обнаружили окровавленные посылки. Как отметил он, у них лежали глаза животных.

Сами посылки были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом. Мы изучаем смысл этого послания,

– подчеркнул он.

Это еще не всё. По словам Николенко, вандализму подвергся входу в дом посла в Ватикане. Также поступило сообщение о заминировании посольства в Казахстане. К счастью, оно не подтвердилось.

Известно также, что посольство в США получило письмо, содержащее ксерокопию критической статьи об Украине. Николенко отметил, что, как и большинство других конвертов, он поступил из одной из стран Европы.

Как отметил глава МИД Дмитрий Кулеба, у ведомства есть все основания полагать, что сейчас проходит кампания террора и запугивание посольств и консульств Украины. Он подчеркнул, что она хорошо спланирована.

Не в силах остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины,

– подчеркнул Кулеба.