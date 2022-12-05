Про це в коментарі 24 каналу розповів речник МЗС України Олег Ніколенко. За його словами, вже зафіксовано 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах.

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В Іспанії поліція вилучила 3 конверти, ймовірно, з рештками тварин

Ніколенко повідомив, що іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Повідомляється, що розпочато слідчі дії.

Як вже зазначав Дмитро Кулеба (глав МЗС України – 24 канал), українських дипломатів не залякати і не зламати. Ми будемо і надалі ефективно працювати на захист України від ворога та нашу перемогу,

– сказав Ніколенко.

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