У поліції Чехії повідомили, що в посилці не було вибухівки, але там нібито виявили рештки мертвої тварини. Втім, правоохоронці наголосили, що віддадуть пакунок на дослідження в лабораторію.
Важливо У кривавих пакунках були очі тварин: МЗС б'є тривогу через нові погрози
Евакуація біля консульства
Працівників консульства у Брно евакуювали. Біля будівлі уже працює поліція. Повідомили, що евакуювали, зокрема, дитячий садок, який розташований поруч.
Працівників консульства евакуювали: відео
Пакунок був у поштовій скриньці
Консул Анна Прошко повідомила, що підозрілий лист знайшли в поштовій скриньці. Дипломати одразу викликали поліцію. Звідки надійшов вантаж, невідомо. Прошко зазначила, що впізнала на ньому німецькі написи.
Правоохоронці просять всіх співробітників консульств, розташованих у Чехії, і бізнес-компаній, які виробляють матеріали для зброї, бути уважними під час перевірки пошти.
Погрози українським дипломатам
- Українські посольства та консульства за кордоном продовжують отримувати погрози. Почалось все з того, що 30 листопада до посольства України в Мадриді надіслали конверт з вибухівкою.
- Однак в МЗС повідомили, зо згодом пакунки виявили посольства в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральні консульства у Неаполі та Кракові та, власне, Брно. За словами речника МЗС Олега Николенка, у посилках були очі тварин.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що українська сторона співпрацює з іноземними правоохоронцями. Усі посольства та консульства України перевели у режим посилених заходів безпеки.
Детальніше – погрози дипломатам продовжуються: відео