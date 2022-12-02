У поліції Чехії повідомили, що в посилці не було вибухівки, але там нібито виявили рештки мертвої тварини. Втім, правоохоронці наголосили, що віддадуть пакунок на дослідження в лабораторію.

Важливо У кривавих пакунках були очі тварин: МЗС б'є тривогу через нові погрози

Евакуація біля консульства

Працівників консульства у Брно евакуювали. Біля будівлі уже працює поліція. Повідомили, що евакуювали, зокрема, дитячий садок, який розташований поруч.

Працівників консульства евакуювали: відео

Пакунок був у поштовій скриньці

Консул Анна Прошко повідомила, що підозрілий лист знайшли в поштовій скриньці. Дипломати одразу викликали поліцію. Звідки надійшов вантаж, невідомо. Прошко зазначила, що впізнала на ньому німецькі написи.

Правоохоронці просять всіх співробітників консульств, розташованих у Чехії, і бізнес-компаній, які виробляють матеріали для зброї, бути уважними під час перевірки пошти.

Погрози українським дипломатам

Українські посольства та консульства за кордоном продовжують отримувати погрози. Почалось все з того, що 30 листопада до посольства України в Мадриді надіслали конверт з вибухівкою.

Однак в МЗС повідомили, зо згодом пакунки виявили посольства в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральні консульства у Неаполі та Кракові та, власне, Брно. За словами речника МЗС Олега Николенка, у посилках були очі тварин.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що українська сторона співпрацює з іноземними правоохоронцями. Усі посольства та консульства України перевели у режим посилених заходів безпеки.

Детальніше – погрози дипломатам продовжуються: відео