В полиции Чехии сообщили, что в посылке не было взрывчатки, но там якобы обнаружили останки мертвого животного. Впрочем, правоохранители подчеркнули, что отдадут сверток на исследования в лабораторию.

Важно В кровавых свертках были глаза животных: МИД бьет тревогу из-за новых угроз

Эвакуация у консульства

Работники консульства в Брно были эвакуированы. У здания уже работает полиция. Сообщили, что эвакуировали, в частности, детский сад, расположенный рядом.

Сотрудников консульства эвакуировали: видео

Пакет был в почтовом ящике

Консул Анна Прошко сообщила, что подозрительное письмо нашли в почтовом ящике. Дипломаты сразу вызвали полицию. Откуда поступил груз, неизвестно. Прошко отметила, что узнала на нем немецкие надписи.

Правоохранители просят всех сотрудников консульств, расположенных в Чехии, и бизнес-компаний, производящих материалы для оружия, быть внимательными при проверке почты.

Угрозы украинским дипломатам

Украинские посольства и консульства за границей продолжают получать угрозы. Началось все с того, что 30 ноября в посольство Украины в Мадриде послали конверт со взрывчаткой.

Однако в МИД сообщили, что впоследствии пакеты обнаружили посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове и, собственно, Брно. По словам спикера МИД Олега Николенко, в посылках были глаза животных.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что украинская сторона сотрудничает с иностранными стражами порядка. Все посольства и консульства Украины были переведены в режим усиленных мер безопасности.

Детальнее – угрозы дипломатам продолжаются: видео