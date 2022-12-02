СМИ сообщили, что территорию вблизи посольства контролируют силы безопасности.

Внимание В Чехии у украинского консульства тоже нашли посылку с "тканями животных": полиция на месте

La Policía Nacional vuelve a acordonar la embajada de Ucrania en España. Nuestra compañera @elenagodessart se disponía a entrevistar al embajador cuando le han pedido que abandonara el edificio#HablandoClaro2D https://t.co/CfpoB46331 pic.twitter.com/ljJLhvmhrY — Hablando Claro (@HablandoTVE) December 2, 2022

В посольство поступил "окровавленный пакет"

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что причина, по которой посольство вторично оцепила полиция в том, что в ведомство поступила "кровавая" посылка, подобная той, которую получили другие дипломатические представительства.

Спикер МИД Олег Николенко также прокомментировал оцепление посольства в Мадриде.

В украинское посольство в Испании поступил окровавленный пакет вроде ранее поступивших другим нашим дипломатическим учреждениям. Испанская полиция оцепила периметр посольства по соображениям безопасности,

– отметил Олег Николенко.

Отмечают, что на месте уже работают специалисты и ведутся следственные действия.

В посольство Украины в Испании поступил "окровавленный" сверток / Фото Олег Николенко



Посольство в Мадриде снова оцепила полиция / Фото Олег Николенко

Правоохранители работают на месте происшествия в посольстве в Мадриде / Фото Олег Николенко

Что известно о "окровавленных пакетах"

Украинские посольства во всем мире продолжают получать угрозы. Им отправляют пакеты с жуткими находками, в том числе глазами животных.

Известно, что такие свертки получили посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также Брно.

Случилось это после того, как конверт разразился в посольстве Украины в Мадриде. Взрыв расследуют как теракт.

Важно! В МИД Украины подчеркнули, что достаточно оснований полагать, что сейчас идет кампания террора и запугивание посольств и консульств нашей страны.

Достойно внимания – конверты со взрывчаткой прислали премьеру Испании и Минобороны: смотрите видео