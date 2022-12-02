СМИ сообщили, что территорию вблизи посольства контролируют силы безопасности.

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В посольство поступил "окровавленный пакет"

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что причина, по которой посольство вторично оцепила полиция в том, что в ведомство поступила "кровавая" посылка, подобная той, которую получили другие дипломатические представительства.

Спикер МИД Олег Николенко также прокомментировал оцепление посольства в Мадриде.

В украинское посольство в Испании поступил окровавленный пакет вроде ранее поступивших другим нашим дипломатическим учреждениям. Испанская полиция оцепила периметр посольства по соображениям безопасности,
– отметил Олег Николенко.

Отмечают, что на месте уже работают специалисты и ведутся следственные действия.

У посольство України в Іспанії надійшов В посольство Украины в Испании поступил "окровавленный" сверток / Фото Олег Николенко

Посольство в Мадриді знову оточила поліція
Посольство в Мадриде снова оцепила полиция / Фото Олег Николенко

Ніколенко опублікував фото з оточеного поліцією посольства в МадридіПравоохранители работают на месте происшествия в посольстве в Мадриде / Фото Олег Николенко

Что известно о "окровавленных пакетах"

Украинские посольства во всем мире продолжают получать угрозы. Им отправляют пакеты с жуткими находками, в том числе глазами животных.

Известно, что такие свертки получили посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также Брно.

Случилось это после того, как конверт разразился в посольстве Украины в Мадриде. Взрыв расследуют как теракт.

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