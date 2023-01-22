Американские и европейские официальные лица считают, что российские военные разведчики поручили базирующимся в России боевикам провести недавнюю кампанию бомбовых писем в Испании. Наиболее известными целями кампании, по данным США, были премьер-министр Испании, министр обороны и иностранные дипломаты и чиновники.

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Операция Кремля может быть сигналом для союзников Украины

Официальные лица США утверждают, что операция могла быть сигналом России о том, что Кремль и его сторонники могут совершить новые террористические акции в Европе, включая столицы государств-членов НАТО, если страны будут продолжать поддерживать Украину.

Испанские и иностранные следователи выясняют, кто в конце ноября и начале декабря 2022 года направил 6 писем-бомб преимущественно в Мадриде, включая официальную резиденцию премьер-министра Педро Санчеса, посольства США и Украины, Министерство обороны.

"Никто не погиб во время атак, которые официальные лица США классифицируют как терроризм. В результате взрыва одного из пакетов пострадал сотрудник посольства Украины. Однако американские и европейские официальные лица считают, что российские офицеры военной разведки приказали группе боевиков, которая на самом деле базировалась в России, осуществить эту кампанию, главными целями которой были премьер-министр, министр обороны и иностранные дипломаты, другие должностные лица», – говорится в сообщении.

Следователи сосредоточились на "Российском имперском движении", радикальной группировке, имеющей членов и сторонников по всей Европе и центры военной подготовки в Санкт-Петербурге.

Они добавили, что группа, признанная Государственным департаментом США глобальной террористической организацией, потенциально имеет связи с российскими спецслужбами. Важные члены группировки находились в Испании, и полиция там отследила их связи с ультраправыми испанскими организациями.

В США назвали, кто принял участие в кампании

Официальные лица США заявляют, что российские офицеры, руководившие этой кампанией, похоже, намеревались застать европейские правительства врасплох и, возможно, проверяли прокси-группы на случай, если Москва решит обострить конфликт.

Также в США утверждается, что за кампанией стоят российские офицеры ГРУ.

Официальные лица США подозревают, что участвовавшие в операции в Испании российские офицеры были частью 161-го Центра подготовки специалистов специального назначения, штаб-квартира которого находится на востоке Москвы. Среди прочих группировок включает подразделение 29155.