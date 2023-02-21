Відомо, що 21 лютого до МЗС викликали посла Росії в Бухаресті Валерія Кузьміна. Йому повідомили про рішення румунської влади припинити діяльність російського Центру культури та науки в країні.

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У відомстві пояснили, що російському послу нагадали про неодноразові ситуації, коли їхній Центр культури та науки свідомо брав участь в акціях спотворення реальності та історичної правди.

Своїми діями центр відійшов від своїх природних цілей зміцнення культурних зв’язків і, на жаль, перетворився на інструмент пропаганди, дезінформації та виправдання воєнних злочинів російських окупантів в Україні,

– зазначили в МЗС Румунії.

Там додають, що повне зупинення діяльності Центру відбудеться до 20 серпня 2023 року, до цього часу мають завершити процедури, пов'язані з цим заходом.

Цікаво, що російський Центр культури і науки в Бухаресті був створений на підставі угоди між цими країнами, відкрили його у травня 2015 року.

До слова, Україна та Румунія взаємно визнаватимуть документи про освіту за різними рівнями. Відповідне рішення схвалив український уряд. Також визнаватимуть документи про періоди навчання. Однак мовиться про документи, видані визнаними акредитованими закладами освіти обох держав.