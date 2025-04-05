"Воспримут как дискриминацию": нардеп рассказал, почему не запретят русский язык в школах
- Запрет русского языка в школах Украины на законодательном уровне может восприниматься ЕС как дискриминационный и усложнить евроинтеграционный процесс.
- В Раде считают, что процесс дерусификации общего среднего образования не связан с изменением законодательства или с административным давлением, а является реакцией украинского общества на военные преступления россиян.
Прямо на законодательном уровне запретить русский язык в школах Украины не могут. Ведь Европейский Союз может это воспринять как дискриминационную норму.
Соответственно это может повредить евроинтеграционному процессу нашего государства. Об этом в интервью УНН заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, отмечает 24 Канал.
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Почему не запретят русский язык в школах
Нардеп отметил: они учитывают стремление Украины к вступлению в Европейский Союз, а также рекомендации Венецианской комиссии и требования отдельных государств-членов ЕС.
Мы не можем в образовательном законодательстве установить прямой запрет на использование языков коренных народов и национальных меньшинств Украины, включая русский язык как в образовательном процессе, так и во время перерывов в школах. В противном случае такая норма будет рассматриваться как дискриминационная и может осложнить наше движение в Европейский Союз,
– пояснил он.
По словам нардепа, процесс дерусификации общего среднего образования не связан с изменением законодательства или с административным давлением, а является реакцией украинского общества на военные преступления россиян.
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Бабак рассказал о наличии тенденции, когда родители отказываются от того, чтобы их ребенок изучал русский язык.
В 2023 – 2024 годах количество школьников, изучавших русский язык как отдельный предмет, сократилось в 5 раз – до 768. И только в 3-х учреждениях общего среднего образования изучался русский язык как отдельный предмет,
– уточнил он.
Ранее мы информировали о том, что в Верховной Раде предложили запретить русский язык в сфере образования.