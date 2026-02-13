Русскую и русскоязычную литературу в Украине планируют запретить, – руководительница Минкульта
- В Украине готовят постановление для изъятия из обращения российской издательской продукции.
- После поддержки петиции об ограничении русскоязычной продукции активизировалась работа над созданием юридических механизмов для этого.
Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит проект постановления, который заложит механизм для процедуры изъятием из обращения российской издательской продукции.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Украины Татьяна Бережная "Интерфакс-Украина". И отметила, что уже есть Закон об издательском деле.
Смотрите также "Что Пушкин забыл на уроке украинской литературы?": в лицее Киева возник скандал
Что будет с русской литературой в Украине?
Этот Закон, по ее словам, запрещает распространение продукции, которая пропагандирует войну, насилие и тоталитарные режимы, оправдывает оккупацию украинских территорий, создает положительный образ государства-агрессора или его институтов и содержит антиукраинские смыслы. Сейчас Госкомтелерадио работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм.
Мы координируемся с Госкомтелерадио, учитывая то, что это касается издательского дела, и будем поддерживать это постановление, чтобы приняли на правительстве как можно скорее,
– сказала Бережная, комментируя анонсированное правительственное решение об изъятии из обращения издательской продукции страны-агрессора.
На вопрос, есть ли необходимость и возможность полного запрета в Украине печати и распространения печатной продукции на русском языке, вице-премьер отметила, что после того, как соответствующая петиция набрала необходимые голоса, активизировалась работа по созданию юридических механизмов, которые имели бы четкую процедуру.
Интересно В Киеве, Львове и других городах Украины активисты и работники книжных магазинов в начале войны начали организовать сборы российских книг, чтобы сдать их на макулатуру. А вырученные деньги соответственно переводили на нужды ВСУ.
Чиновница добавила, что упомянутый ранее проект постановления, который готовит Госкомтелерадио, будет включать и российскую, и русскоязычную книгу.
Смотрите также Кузнецова предлагает старшеклассникам изучать ветеранскую литературу: какие произведения назвала
Что было раньше?
28 августа 2025 года петиция на сайте правительства с призывом ограничить печать, распространение и продвижение русскоязычной печатной и электронной книжной продукции в Украине набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.
Премьер-министр Юлия Свириденко соответственно заявила, что внесение изменений в законодательство об ограничении печати, распространения и продвижения русскоязычной книжной продукции в Украине возможно при условии более детальной проработки с привлечением широкого круга экспертов.
В ноябре 2025 года вице-премьер Бережная заявила, что ведомство работает над изъятием из обращения российской издательской продукции.