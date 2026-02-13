Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Украины Татьяна Бережная "Интерфакс-Украина". И отметила, что уже есть Закон об издательском деле.

Что будет с русской литературой в Украине?

Этот Закон, по ее словам, запрещает распространение продукции, которая пропагандирует войну, насилие и тоталитарные режимы, оправдывает оккупацию украинских территорий, создает положительный образ государства-агрессора или его институтов и содержит антиукраинские смыслы. Сейчас Госкомтелерадио работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм.

Мы координируемся с Госкомтелерадио, учитывая то, что это касается издательского дела, и будем поддерживать это постановление, чтобы приняли на правительстве как можно скорее,

– сказала Бережная, комментируя анонсированное правительственное решение об изъятии из обращения издательской продукции страны-агрессора.

На вопрос, есть ли необходимость и возможность полного запрета в Украине печати и распространения печатной продукции на русском языке, вице-премьер отметила, что после того, как соответствующая петиция набрала необходимые голоса, активизировалась работа по созданию юридических механизмов, которые имели бы четкую процедуру.

В Киеве, Львове и других городах Украины активисты и работники книжных магазинов в начале войны начали организовать сборы российских книг, чтобы сдать их на макулатуру. А вырученные деньги соответственно переводили на нужды ВСУ.

Чиновница добавила, что упомянутый ранее проект постановления, который готовит Госкомтелерадио, будет включать и российскую, и русскоязычную книгу.

Что было раньше?