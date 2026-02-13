Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна "Інтерфакс-Україна". І зазначила, що вже є Закон про видавничу справу.

Дивіться також "Що Пушкін забув на уроці української літератури?": у ліцеї Києва виник скандал

Що буде з російською літературою в Україні?

Цей Закон, за її словами, забороняє розповсюдження продукції, яка пропагує війну, насильство і тоталітарні режими, виправдовує окупацію українських територій, створює позитивний образ держави-агресора або її інституцій і містить антиукраїнські змісти. Зараз Держкомтелерадіо працює над постановою, щоб закласти конкретний механізм.

Ми координуємося з Держкомтелерадіо, враховуючи те, що це стосується видавничої справи, і будемо підтримувати цю постанову, щоб ухвалили на уряді якомога швидше,

– сказала Бережна, коментуючи анонсоване урядове рішення щодо вилучення з обігу видавничої продукції країни-агресора.

На запитання, чи є необхідність і можливість повної заборони в Україні друку та розповсюдження друкованої продукції російською мовою, віцепрем'єрка зазначила, що після того, як відповідна петиція набрала необхідні голоси, активізувалася робота щодо створення юридичних механізмів, які мали б чітку процедуру.

Цікаво У Києві, Львові та інших містах України активісти та працівники книгарень на початку війни почати організувати збори російських книг, аби здати їх на макулатуру. А вторговані гроші відповідно переказували на потреби ЗСУ.

Посадовиця додала, що згаданий раніше проєкт постанови, який готує Держкомтелерадіо, буде включати і російську, і російськомовну книгу.

Дивіться також Кузнєцова пропонує старшокласникам вивчати ветеранську літературу: які твори назвала

Що було раніше?