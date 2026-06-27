Рыбак или рыбалка: как правильно называть человека, который ловит рыбу

Когда мы говорим о человеке с удочкой, то часто задумываемся: "рыбак" или "рыбалка"? Этот вопрос кажется простым, но раскрывает целый пласт языковой культуры и традиций.

Летний день у реки, поплавок колышется на волнах. А как правильно назвать того, кто сидит на берегу – рыбак или рыбалка, рассказываем со ссылкой на объяснение лингвиста Ларисы Чемерис.

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Рыбак или рыбалка – как правильно по-украински?

Это одно из самых распространенных хобби не только среди мужчин, но и среди женщин – это словно медитация: плеск воды, утренняя тишина и покачивание поплавка.

И когда речь заходит о ловле рыбы, часто возникает спор: как правильно называть человека с удочкой – "рыбак" или "рыбалка"? Некоторые убеждены, что слово "рыбак" – это русизм, а правильным является только "рыбалка". На самом деле же всё немного интереснее.

В украинском языке оба слова являются нормативными. Их фиксируют современные словари, в частности "Словарь украинского языка" и словарь "Горох".

Рыбалка – это человек, который ловит рыбу. Именно это слово сегодня является наиболее распространенным в разговорной речи, и языковеды подчеркивают, что оно более аутентично и правильнее.

На березі рибалка молоденький

На поплавець глядить і примовля:

"Ловіться, рибочки, великі і маленькі". (Петр Гулак-Артемовский).

В то же время "рыбак" – тоже украинское слово. Его традиционно используют, когда речь идет о человеке, для которого рыболовство является ремеслом или профессией. И подтверждением тому служат украинская фамилия – "Рыбак", а также ойконимы (названия населенных пунктов) — "Рыбаки", "Рыбаче". Слово "рыбак" фигурирует и в народных поговорках и пословицах:

Хороший рибак по кльову мусить знати, як рибку звати. (прислів'я)

Рибак рибака бачить здалека.

Оба слова происходят от древнего слова "рыба", но образованы с помощью разных суффиксов. Суффикс -ак/як часто обозначает человека по его занятию (вояка, моряк, бідняк), а суффикс -алк(а) также образует названия людей по роду деятельности. Поэтому обе формы естественны для украинского языка.

Рыбак или рыбалка – как правильно: смотрите видео

Как называть процесс ловли рыбы?

С этой темой связана ещё одна языковая полемика: как правильно называть сам процесс ловли рыбы. Его тоже часто называют "рыбалка".

Лингвисты, в том числе Александр Пономарив и Борис Антоненко-Давидович, подчеркивают: правильно говорить "рыбалка" о человеке, который ловит рыбу, а сам процесс называть рыболовля, рыбальство или рыбацтвом. Антоненко-Давидович иронично замечал: если кто-то пишет, что "рыбалки ездят на рыбалку", то это свидетельствует не о рыбалке, а о том, что автор не слишком хорошо знает украинский язык.

Рыбак – это человек / Язык – ДНК нации

И это ещё не всё. У нас есть и интересное слово "рыбальня" — которым обозначают место рыболовного промысла.