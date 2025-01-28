Украинские педагоги, заинтересованные в продвижении демократических ценностей, науки и прав человека, могут принять участие в нынешнем саммите Нобелевской премии. Заявки принимаются до 5 февраля.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение организаторов мероприятия. Событие состоится 28 марта 2025 года. А программа для приглашенных охватывает 26 – 29 марта 2025 года.

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Украинские педагоги могут принять участие в саммите Нобелевской премии

В марте 2025 в Стокгольме перед учителями со всего мира выступят Нобелевские лауреаты, ведущие ученые, общественные активисты. Участники саммита будут говорить о современной важности образования.

Тема мероприятия – "Будущее демократии. Как обучать демократическим ценностям, доверия и критического мышления? Какие навыки необходимы молодому поколению, чтобы распространять и сохранять демократическое общество?".

Шведский институт (SI) предлагает финансовое обеспечение приезда и участие в 4-дневном саммите 20 учителей.

Обратите внимание! Ознакомиться с программой мероприятия можно здесь.

Кто может принять участие в саммите

Из Европы приветствуют участие учителей из двух стран: Украины и Молдовы. Подавать заявку могут педагоги, которые работают в дошкольных учреждениях, в учреждениях среднего образования и вузах.

Организаторы покрывают:

проезд;

питание;

4 ночи проживания;

обучение, запланированное программой саммита.

Участникам учительского Саммита Нобелевской премии надо свободно владеть английским, работать на территории Украины, после мероприятия организовать для своих коллег хаб по итогам встречи в Стокгольме.