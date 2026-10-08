Как выучить английский без зубрежки: лучшая учительница Украины дала совет
Лучшая учительница Украины 2026 года Светлана Меркулова рассказала, как легко выучить английский язык. Педагог из Ирпеня при этом отмечает, что зубрить ничего не нужно.
Для легкого изучения нужны искреннее желание и отсутствие страха перед ошибками. Подробности она рассказала в эфире телемарафона.
Как легко выучить английский язык
Меркулова убеждена, что единого универсального метода успешного изучения иностранного языка не существует. Однако стоит присмотреться к ошибкам в процессе обучения.
Истории успеха – это всегда оттачивание мастерства через ошибки. И чем больше ты их совершишь, тем более умелым ты потом станешь,
– считает она.
При этом педагог назвала два основных фактора успеха в изучении иностранного языка. Это внутреннее желание учиться и способность не останавливаться после неудач и продолжать практику даже с ошибками.
Также она отметила, что интроверты, например, боятся совершить ошибку. Поэтому они могут изучать язык вместе с искусственным интеллектом – использовать приложения на основе ИИ.
Интересно, что Екатерина Яворская – учительница истории и гражданского образования в Днепре, которая в этом году вошла в десятку финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026, рассказала в интервью 24 Каналу, почему важны популяризация украинского контента, патриотическое воспитание и медиаграмотность среди учеников и т. д.
Кто получил главную награду Global Teacher Prize Ukraine 2026
В этом году национальная премия Global Teacher Prize Ukraine в десятый раз назвала победителя. Лучшей учительницей 2026 года признали Светлану Меркулову, учительницу английского языка из Ирпеня.
Она получила 1 миллион гривен на реализацию своей профессиональной мечты. Также были отмечены другие учителя в различных номинациях.
- Имена всех победителей были объявлены 3 октября, накануне Дня учителя, в Национальной опере Украины в Киеве во время юбилейной церемонии награждения лучших учителей страны.
- Имя победительницы высветили с помощью светового шоу на монументе "Родина-Мать".