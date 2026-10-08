Для легкого навчання потрібні щире бажання та відсутність страху перед помилками. Деталі вона розповіла в ефірі телемарафону.
Як легко вивчити англійську мову
Меркулова переконана, що єдиного універсального методу успішного вивчення іноземної мови немає. Однак варто придивитися до промахів у процесі навчання.
Історії успіху – це завжди шліфування майстерності помилками. І що більше ти їх зробиш, то майстернішим ти потім станеш,
– вважає вона.
При цьому педагогиня назвала два основні чинники успіху для вивчення іноземної мови. Це внутрішнє бажання вчитися та здатність не зупинятися після невдач і продовжувати практику навіть із помилками.
Також вона зауважила, що інтроверти, до прикладу, бояться зробити помилку. Тому вони можуть вчити мову разом зі штучним інтелектом – використовувати додатки на основі ШІ.
Цікаво: Катерина Яворська – учителька історії та громадянської освіти у Дніпрі, яка цьогоріч була однією з десяти фіналісток премії Global Teacher Prize Ukraine 2026, розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чому важлива популяризація українського контенту, патріотичне виховання і медіаграмотність серед учнів тощо.
Хто отримав головну нагороду Global Teacher Prize Ukraine 2026
Цьогоріч національна премія Global Teacher Prize Ukraine вдесяте назвала переможця. Найкращою педагогинею у 2026 році визнали Світлану Меркулову, вчительку англійської мови з Ірпеня.
Вона отримала 1 мільйон гривень на здійснення своєї професійної мрії. Відзначили також інших учителів у різних номінаціях.
- Імена усіх переможців назвали 3 жовтня, напередодні Дня учителя, у Національній опері України в Києві під час ювілейної церемонії нагородження найкращих учителів країни.
- Імʼя переможниці висвітили за допомогою світлового шоу на монументі Батьківщини-Матері.