Для легкого навчання потрібні щире бажання та відсутність страху перед помилками. Деталі вона розповіла в ефірі телемарафону.

Як легко вивчити англійську мову

Меркулова переконана, що єдиного універсального методу успішного вивчення іноземної мови немає. Однак варто придивитися до промахів у процесі навчання.

Історії успіху – це завжди шліфування майстерності помилками. І що більше ти їх зробиш, то майстернішим ти потім станеш,

– вважає вона.

При цьому педагогиня назвала два основні чинники успіху для вивчення іноземної мови. Це внутрішнє бажання вчитися та здатність не зупинятися після невдач і продовжувати практику навіть із помилками.

Також вона зауважила, що інтроверти, до прикладу, бояться зробити помилку. Тому вони можуть вчити мову разом зі штучним інтелектом – використовувати додатки на основі ШІ.

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