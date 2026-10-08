Для легкого изучения нужны искреннее желание и отсутствие страха перед ошибками. Подробности она рассказала в эфире телемарафона.
Как легко выучить английский язык
Меркулова убеждена, что единого универсального метода успешного изучения иностранного языка не существует. Однако стоит присмотреться к ошибкам в процессе обучения.
Истории успеха – это всегда оттачивание мастерства через ошибки. И чем больше ты их совершишь, тем более умелым ты потом станешь,
– считает она.
При этом педагог назвала два основных фактора успеха в изучении иностранного языка. Это внутреннее желание учиться и способность не останавливаться после неудач и продолжать практику даже с ошибками.
Также она отметила, что интроверты, например, боятся совершить ошибку. Поэтому они могут изучать язык вместе с искусственным интеллектом – использовать приложения на основе ИИ.
Интересно, что Екатерина Яворская – учительница истории и гражданского образования в Днепре, которая в этом году вошла в десятку финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026, рассказала в интервью 24 Каналу, почему важны популяризация украинского контента, патриотическое воспитание и медиаграмотность среди учеников и т. д.
Кто получил главную награду Global Teacher Prize Ukraine 2026
В этом году национальная премия Global Teacher Prize Ukraine в десятый раз назвала победителя. Лучшей учительницей 2026 года признали Светлану Меркулову, учительницу английского языка из Ирпеня.
Она получила 1 миллион гривен на реализацию своей профессиональной мечты. Также были отмечены другие учителя в различных номинациях.
- Имена всех победителей были объявлены 3 октября, накануне Дня учителя, в Национальной опере Украины в Киеве во время юбилейной церемонии награждения лучших учителей страны.
- Имя победительницы высветили с помощью светового шоу на монументе "Родина-Мать".