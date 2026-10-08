Для легкого изучения нужны искреннее желание и отсутствие страха перед ошибками. Подробности она рассказала в эфире телемарафона.

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Меркулова убеждена, что единого универсального метода успешного изучения иностранного языка не существует. Однако стоит присмотреться к ошибкам в процессе обучения.

Истории успеха – это всегда оттачивание мастерства через ошибки. И чем больше ты их совершишь, тем более умелым ты потом станешь,

– считает она.

При этом педагог назвала два основных фактора успеха в изучении иностранного языка. Это внутреннее желание учиться и способность не останавливаться после неудач и продолжать практику даже с ошибками.

Также она отметила, что интроверты, например, боятся совершить ошибку. Поэтому они могут изучать язык вместе с искусственным интеллектом – использовать приложения на основе ИИ.

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