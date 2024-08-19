Самый популярный вуз: какие специальности чаще всего выбирали абитуриенты ЛНУ имени Франко

В этом году Львовский национальный университет имени Ивана Франко возглавил рейтинг самых популярных ЗВО нашего государства по количеству поданных заявлений от поступающих на бакалавриат. Вуз получил более 32 тысяч заявлений от почти 18 тысяч абитуриентов.

По итогам вступительной кампании на бакалавриат в ЗВО зачислили более 5300 человек. Из них более 1700 – на бюджетную форму обучения.

Смотрите также Какие вузы являются лидерами по количеству поступающих в 2024 году

Какие специальности самые популярные среди поступающих ЛНУ имени Франко

Лидерами по количеству поданных заявлений в этом году стали такие факультеты:

экономический факультет (6536 заявлений);

факультет иностранных языков (4177 заявлений);

факультет международных отношений (3026 заявлений);

философский факультет (2766 заявлений);

факультет электроники и компьютерных технологий (2701 заявление).

В то же время 5 самых популярных специальностей во Львовском университете следующие:

"035 Филология" – 5937 заявлений; "081 Право" – 2409 заявлений; "053 Психология" – 2242 заявления; "073 Менеджмент" – 1782 заявления; "051 Экономика" – 1775 заявлений.

Около 72% нынешних абитуриентов – женщины (почти 13 тысяч человек). Поступающих-мужчин в 2024 году меньше – более 5 тысяч человек (около 28%).

В Университет неизменно подали заявления абитуриенты со всех уголков Украины. Больше всего – жители Львовской области – 16 487 заявлений.