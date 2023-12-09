Как в 2024 году будет проходить сертификация учителей
Источник:Минобразования Украины
Минобразования определило категории педагогов, которые могут пройти сертификацию в 2024 году. Также назвало предельное количество участников.
Отметим, в 2019 году в Украине была введена процедура сертификации учителей начальных классов. В 2023 году – учителей математики и украинского языка и литературы, которые преподают на первом (адаптационном) уровне базового образования.
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Кто из учителей может пройти сертификацию в 2024 году
Теперь сертификацию будет иметь возможность пройти еще одна категория педагогов.
Так, со следующего года МОН распространяет внешнее оценивание профессиональных компетентностей на учителей, преподавающих следующие предметы и курсы:
- всемирной истории;
- поступления в историю Украины и гражданского образования;
- гражданского образования;
- истории Украины;
- основ правоведения.
В первом тестировании примут участие 500 учителей.
Также сертификацию организуют для педагогов начальных классов (не более 1500 человек) и учителей математики и украинского языка и литературы (не более 1000 человек каждой категории).
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Когда нужно зарегистрироваться
Регистрация для участия в сертификации состоится с 15 по 30 января 2024 года в два этапа:
- с 15 по 25 января – в пределах предельного количества, определенного для каждого региона;
- с 26 по 30 января – в пределах общего предельного количества, определенного приказом для каждой категории.
Об особенностях регистрации можно узнать на сайте УЦОКО.
Учителя, успешно прошедшие сертификацию, будут получать доплату в размере 20% к должностному окладу в течение срока действия сертификата – трех лет,
– говорят в МОН.
И добавляют: сертификат, полученный последним, начнет действовать только с момента окончания действия предыдущего.