Когда состоится второй этап сертификации учителей
Государственная служба качества образования обнародовала сроки проведения второго этапа сертификации педагогов. Он предусматривает самооценку педагогического мастерства учителя.
Результатом самооценивания является заполненная анкета самооценивания. Участники сертификации должны отправить ее в адрес Службы в определенные сроки.
Смотрите также Зарплата учителей в Украине выросла
Когда будет второй этап сертификации учителей
Эти сроки следующие:
- 5 – 8 апреля – учителя математики и учителя украинского языка и литературы;
- 26 – 30 апреля – учителя начальных классов.
Анкету заполняют с помощью информационно-аналитической системы EvaluEd и присылают отдельным файлом на адрес электронной почты certification@sqe.gov.ua до 17:00 часов:
- 8 апреля – для учителей математики и учителей украинского языка и литературы;
- 30 апреля – для учителей начальных классов.
Информацию для доступа к форме анкеты самооценки Служба пришлет на электронные адреса, которые участники сертификации указали при регистрации:
- учителям украинского языка и литературы и учителям математики – до 5 апреля;
- учителям начальных классов – до 26 апреля.
После отправки анкеты участник сертификации получит визуализацию своих результатов самооценки для проектирования собственного профессионального развития в течение трех рабочих дней.
Где найти образцы анкет
Участники сертификации могут заранее ознакомиться с анкетами самооценки и методическими рекомендациями их заполнения:
- Учителя языково-литературной области: анкета і рекомендации;
- Учителя математики: анкета і рекомендации;
- Учителя начальных классов: анкета і рекомендации.
Ранее мы информировали о том, сколько педагогов преодолели первый этап сертификации. Об этом можно прочитать здесь.