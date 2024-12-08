Только треть учителей математики успешно прошла сертификацию
Только 150 учителей математики из 423 зарегистрированных успешно прошли все три этапа сертификации. В этом году принять участие в оценивании могла тысяча педагогов.
Но желающих оказалось меньше половины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
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Сколько учителей математики пройти сертификацию
Проходили сертификацию также учителя начальных классов, украинского языка и литературы, а также истории и гражданских дисциплин.
Заметим, что сертификация предусматривала внешнее независимое оценивание знаний и умений, самооценки и экспертное оценивание.
Из 1500 возможных педагогов начальных классов зарегистрировалось 1239. Успешно прошел оценивание 651 участник.
С 501 зарегистрированного учителя украинской филологии из тысячи возможных успешно прошли все три этапа 380 педагогов.
Из 462 учителей истории и гражданских дисциплин успешно завершили сертификацию 297.
Все учителя, которые прошли все три этапа, могут сформировать и загрузить Сертификат в личных кабинетах. Документ предусматривает прохождение очередной аттестации. Кроме того, сертифицированные педагоги могут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада.
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