Только треть учителей математики успешно прошла сертификацию

Только 150 учителей математики из 423 зарегистрированных успешно прошли все три этапа сертификации. В этом году принять участие в оценивании могла тысяча педагогов.

Но желающих оказалось меньше половины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Смотрите также Не "заманивает" даже отсрочка: учителей каких предметов не хватает в школах

Сколько учителей математики пройти сертификацию

Проходили сертификацию также учителя начальных классов, украинского языка и литературы, а также истории и гражданских дисциплин.

Заметим, что сертификация предусматривала внешнее независимое оценивание знаний и умений, самооценки и экспертное оценивание.

Из 1500 возможных педагогов начальных классов зарегистрировалось 1239. Успешно прошел оценивание 651 участник.

С 501 зарегистрированного учителя украинской филологии из тысячи возможных успешно прошли все три этапа 380 педагогов.

Из 462 учителей истории и гражданских дисциплин успешно завершили сертификацию 297.

Все учителя, которые прошли все три этапа, могут сформировать и загрузить Сертификат в личных кабинетах. Документ предусматривает прохождение очередной аттестации. Кроме того, сертифицированные педагоги могут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада.