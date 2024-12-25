Сертификация учителей в 2025 году: кто может ее пройти и как зарегистрироваться

Сертификация учителей является способом подтвердить свой профессиональный уровень, изучить опыт коллег, получить доплату к зарплате. Новый этап сертификации стартовал 23 декабря.

С 23 декабря началась регистрация педагогов для участия в сертификации в 2025 году. Кто сможет пройти сертификацию, пишет 24 Канал, ссылаясь на информацию Украинского центра оценивания качества образования.

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Когда состоится сертификация

Регистрация участников будет происходить с 23 декабря 2024 года до 9 января 2025 года в два этапа:

основной (23 декабря – 6 января) – в пределах предельного количества для каждого региона;

дополнительный (7 – 9 января) – в пределах общего предельного количества.

В случае, если предельное количество карточек-заявлений будет сформировано раньше, регистрацию прекратят досрочно.

Главные критерии участия в сертификации

В сертификации 2025 года могут принять участие следующие учителя-предметники:

1500 учителей начальных классов;

5 – 11 классов по таким предметам / интегрированных курсов:

1000 учителей математики;

1000 учителей украинского языка и литературы;

1000 учителей учебных предметов (интегрированных курсов) гражданской и исторической образовательной области и/или образовательной области "Обществознание";

500 учителей иностранного (английского) языка – 1 – 11 классы.

Кто может пройти сертификацию / инфографика УЦОКО

Требования к работе учителей, которые регистрируются на сертификацию:

стаж работы не менее двух лет;

занятие должности учителя соответствующего предмета / интегрированного курса по основному месту работы.

Не могут участвовать в сертификации:

учителя, работающие по совместительству или совмещению;

руководители учебных заведений и их заместители.

Алгоритм регистрации на сертификацию

создать регистрационную карточку-заявление на специальном сервисе; загрузить и сохранить Контрольно-информационное письмо. Информация в нем сориентирует относительно дальнейших шагов регистрации; проверить данные в регистрационной карточке-заявлении; заполнить заявление в регистрационной карточке-заявлении; сделать копии паспортного документа и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика / идентификационного номера физического лица – налогоплательщика (при наличии) и заверить их собственноручно; сформировать комплект регистрационных документов і не позднее 9 января 2025 года включительно отправить его на адрес регионального центра оценивания качества образования, указанный в Контрольно-информационном письме; получить от регионального центра оценивания качества образования заказное письмо с регистрационным сообщением участника, где будет указан логин и PIN-код для доступа к Кабинету участника сертификации. Для этого также можно воспользоваться сервисом "Проверка состояния регистрации". Он будет активирован одновременно со стартом регистрации.

Стоит знать! Сертификация учителей начата в 2019 году. Педагоги, которые успешно пройдут сертификацию, получат доплату 20% к заработной плате. Также успешное прохождение сертификации засчитывается как прохождение очередной или внеочередной аттестации педагогическим работником и является основанием для присвоения ему соответствующей квалификационной категории и педагогического звания.