С 23 декабря началась регистрация педагогов для участия в сертификации в 2025 году. Кто сможет пройти сертификацию, пишет 24 Канал, ссылаясь на информацию Украинского центра оценивания качества образования.
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Когда состоится сертификация
Регистрация участников будет происходить с 23 декабря 2024 года до 9 января 2025 года в два этапа:
- основной (23 декабря – 6 января) – в пределах предельного количества для каждого региона;
- дополнительный (7 – 9 января) – в пределах общего предельного количества.
В случае, если предельное количество карточек-заявлений будет сформировано раньше, регистрацию прекратят досрочно.
Главные критерии участия в сертификации
В сертификации 2025 года могут принять участие следующие учителя-предметники:
- 1500 учителей начальных классов;
5 – 11 классов по таким предметам / интегрированных курсов:
- 1000 учителей математики;
- 1000 учителей украинского языка и литературы;
- 1000 учителей учебных предметов (интегрированных курсов) гражданской и исторической образовательной области и/или образовательной области "Обществознание";
- 500 учителей иностранного (английского) языка – 1 – 11 классы.
Кто может пройти сертификацию / инфографика УЦОКО
Требования к работе учителей, которые регистрируются на сертификацию:
- стаж работы не менее двух лет;
- занятие должности учителя соответствующего предмета / интегрированного курса по основному месту работы.
Не могут участвовать в сертификации:
- учителя, работающие по совместительству или совмещению;
- руководители учебных заведений и их заместители.
Алгоритм регистрации на сертификацию
- создать регистрационную карточку-заявление на специальном сервисе;
- загрузить и сохранить Контрольно-информационное письмо. Информация в нем сориентирует относительно дальнейших шагов регистрации;
- проверить данные в регистрационной карточке-заявлении;
- заполнить заявление в регистрационной карточке-заявлении;
- сделать копии паспортного документа и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика / идентификационного номера физического лица – налогоплательщика (при наличии) и заверить их собственноручно;
- сформировать комплект регистрационных документов і не позднее 9 января 2025 года включительно отправить его на адрес регионального центра оценивания качества образования, указанный в Контрольно-информационном письме;
- получить от регионального центра оценивания качества образования заказное письмо с регистрационным сообщением участника, где будет указан логин и PIN-код для доступа к Кабинету участника сертификации. Для этого также можно воспользоваться сервисом "Проверка состояния регистрации". Он будет активирован одновременно со стартом регистрации.
Стоит знать! Сертификация учителей начата в 2019 году. Педагоги, которые успешно пройдут сертификацию, получат доплату 20% к заработной плате. Также успешное прохождение сертификации засчитывается как прохождение очередной или внеочередной аттестации педагогическим работником и является основанием для присвоения ему соответствующей квалификационной категории и педагогического звания.