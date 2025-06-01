МОН утвердило новые программы для сертификации педагогов
- Министерство образования и науки Украины обновило программы независимого тестирования для учителей, которые будут проходить сертификацию.
- Изменения касаются учителей украинского языка и литературы, математики, начальных классов и гражданского и исторического образования.
Министерство образования и науки Украины обновило программы независимого тестирования профессиональных знаний и умений для учителей, которые будут проходить сертификацию. Соответствующий приказ согласовал подписью глава ведомства Оксен Лисовой.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на соответствующий приказ МОН. Кто попадает под изменения, читайте дальше.
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Кого будут касаться изменения
Программы касаются таких категорий учителей:
- учителей украинского языка и литературы;
- учителей математики;
- учителей начальных классов;
- учителей учебных предметов (интегрированных курсов) гражданской и исторической образовательной отрасли.
Документы содержат детализированные требования к профессиональным знаниям и умениям педагогов. Программы являются приложениями к приказу. Их будут использовать при составлении тестовых заданий.
Украинский центр оценивания качества образования при этом должен при составлении тестов обеспечить соответствие содержания заданий утвержденным программам.
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Что известно о сертификации учителей в 2025 году
- Для участия в педагогической сертификации в 2025 году зарегистрировались около 3 тысяч учителей.
- Подать заявку на участие в сертификации могли учителя начальных классов, педагоги, которые преподают математику, украинский язык и литературу, учебные предметы (интегрированные курсы) гражданской и исторической образовательной области и/или образовательной области "Обществознание", а также учителя английского языка.
- Письма-вызовы в кабинетах участников сертификации – учителей начальных классов, математики, украинского языка и литературы, истории и гражданского образования – разместили до 29 января.
- Учителя иностранного (английского) языка узнают о месте и времени независимого тестирования до 29 августа.