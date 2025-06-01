МОН утвердило новые программы для сертификации педагогов

Министерство образования и науки Украины обновило программы независимого тестирования профессиональных знаний и умений для учителей, которые будут проходить сертификацию. Соответствующий приказ согласовал подписью глава ведомства Оксен Лисовой.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на соответствующий приказ МОН. Кто попадает под изменения, читайте дальше.

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Кого будут касаться изменения

Программы касаются таких категорий учителей:

учителей украинского языка и литературы;

учителей математики;

учителей начальных классов;

учителей учебных предметов (интегрированных курсов) гражданской и исторической образовательной отрасли.

Документы содержат детализированные требования к профессиональным знаниям и умениям педагогов. Программы являются приложениями к приказу. Их будут использовать при составлении тестовых заданий.

Украинский центр оценивания качества образования при этом должен при составлении тестов обеспечить соответствие содержания заданий утвержденным программам.

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Что известно о сертификации учителей в 2025 году