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Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.

Кто может принять участие в сертификации в следующем году?

Впервые пройти сертификацию смогут учителя естественнонаучной образовательной области и/или образовательной области "Естествознание".

Остальные пять категорий педагогов – учителя начальных классов, математики, украинского языка и литературы, английского языка, истории и гражданских дисциплин – уже принимали участие в сертификации в предыдущие годы.

В 2027 году сертификацию смогут пройти 5 тысяч педагогов. Предельное количество участников распределили по категориям так:

1750 человек – учителя начальных классов;

1000 человек – учителя естественнонаучной образовательной области и/или образовательной области "Естествознание";

750 человек – учителя украинского языка и литературы;

500 человек – учителя математики;

500 человек – учителя английского языка;

500 человек – учителя истории и гражданских дисциплин.

Как будет проходить сертификация?

Как и в предыдущие годы, сертификация педагогов будет состоять из трех последовательных этапов:

Независимое тестирование – оценка профессиональных знаний и умений участников сертификации.

Самооценка собственного педагогического мастерства – анализ учителями своей профессиональной деятельности.

Изучение практического опыта работы – оценка профессиональных компетенций педагогов в ходе их практической деятельности.

Когда регистрироваться?

Регистрация для участия в сертификации продлится с 15 по 25 января 2027 года включительно. Будет проходить в два этапа:

с 15 по 22 января – в рамках региональных регистрационных квот основного этапа регистрации;

с 23 по 25 января – в рамках предельного количества участников сертификации, без применения региональных регистрационных квот.

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