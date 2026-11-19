Сертификация учителей 2027 / Magnific
Министерство образования и науки Украины определило категории педагогов, которые смогут принять участие в сертификации в 2027 году. Важно, что в следующем году круг участников будет расширен.
Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.
Кто может принять участие в сертификации в следующем году?
Впервые пройти сертификацию смогут учителя естественнонаучной образовательной области и/или образовательной области "Естествознание".
Остальные пять категорий педагогов – учителя начальных классов, математики, украинского языка и литературы, английского языка, истории и гражданских дисциплин – уже принимали участие в сертификации в предыдущие годы.
В 2027 году сертификацию смогут пройти 5 тысяч педагогов. Предельное количество участников распределили по категориям так:
1750 человек – учителя начальных классов;
1000 человек – учителя естественнонаучной образовательной области и/или образовательной области "Естествознание";
750 человек – учителя украинского языка и литературы;
500 человек – учителя математики;
500 человек – учителя английского языка;
500 человек – учителя истории и гражданских дисциплин.
Как будет проходить сертификация?
Как и в предыдущие годы, сертификация педагогов будет состоять из трех последовательных этапов:
Независимое тестирование – оценка профессиональных знаний и умений участников сертификации.
Самооценка собственного педагогического мастерства – анализ учителями своей профессиональной деятельности.
Изучение практического опыта работы – оценка профессиональных компетенций педагогов в ходе их практической деятельности.
Когда регистрироваться?
Регистрация для участия в сертификации продлится с 15 по 25 января 2027 года включительно. Будет проходить в два этапа:
с 15 по 22 января – в рамках региональных регистрационных квот основного этапа регистрации;
с 23 по 25 января – в рамках предельного количества участников сертификации, без применения региональных регистрационных квот.
Ранее мы рассказывали, на сколько в 2027 году вырастет зарплата учителей.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter