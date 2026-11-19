Сертифікація вчителів 2027 / Magnific
Міністерство освіти і науки України визначило категорії педагогів, які зможуть узяти участь у сертифікації у 2027 році. Важливо, що наступного року розширять коло учасників.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Хто може взяти участь у сертифікації наступного року?
Уперше пройти сертифікацію зможуть учителі природничої освітньої галузі та/або освітньої галузі «Природознавство».
Інші п’ять категорій педагогів – учителі початкових класів, математики, української мови і літератури, англійської мови, історії та громадянських дисциплін – уже брали участь у сертифікації в попередні роки.
У 2027 році сертифікацію зможуть пройти 5 тисяч педагогів. Граничну кількість учасників розподілили за категоріями так:
1750 осіб — учителі початкових класів;
1000 осіб — учителі природничої освітньої галузі та/або освітньої галузі «Природознавство»;
750 осіб — учителі української мови і літератури;
500 осіб — учителі математики;
500 осіб — учителі англійської мови;
500 осіб — учителі історії та громадянських дисциплін.
Як відбуватиметься сертифікація?
Як і в попередні роки, сертифікація педагогів передбачатиме три послідовні етапи:
Незалежне тестування — оцінювання фахових знань і вмінь учасників сертифікації.
Самооцінювання власної педагогічної майстерності — аналіз учителями своєї професійної діяльності.
Вивчення практичного досвіду роботи — оцінювання професійних компетентностей педагогів під час їхньої практичної діяльності.
Коли реєструватися?
Реєстрація для участі в сертифікації триватиме з 15 до 25 січня 2027 року включно. Відбуватиметься у два етапи:
з 15 до 22 січня — у межах регіональних реєстраційних квот основного етапу реєстрації;
із 23 до 25 січня — у межах граничної кількості учасників сертифікації, без застосування регіональних реєстраційних квот.
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