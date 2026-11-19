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Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Хто може взяти участь у сертифікації наступного року?

Уперше пройти сертифікацію зможуть учителі природничої освітньої галузі та/або освітньої галузі «Природознавство».

Інші п’ять категорій педагогів – учителі початкових класів, математики, української мови і літератури, англійської мови, історії та громадянських дисциплін – уже брали участь у сертифікації в попередні роки.

У 2027 році сертифікацію зможуть пройти 5 тисяч педагогів. Граничну кількість учасників розподілили за категоріями так:

1750 осіб — учителі початкових класів;

1000 осіб — учителі природничої освітньої галузі та/або освітньої галузі «Природознавство»;

750 осіб — учителі української мови і літератури;

500 осіб — учителі математики;

500 осіб — учителі англійської мови;

500 осіб — учителі історії та громадянських дисциплін.

Як відбуватиметься сертифікація?

Як і в попередні роки, сертифікація педагогів передбачатиме три послідовні етапи:

Незалежне тестування — оцінювання фахових знань і вмінь учасників сертифікації.

Самооцінювання власної педагогічної майстерності — аналіз учителями своєї професійної діяльності.

Вивчення практичного досвіду роботи — оцінювання професійних компетентностей педагогів під час їхньої практичної діяльності.

Коли реєструватися?

Реєстрація для участі в сертифікації триватиме з 15 до 25 січня 2027 року включно. Відбуватиметься у два етапи:

з 15 до 22 січня — у межах регіональних реєстраційних квот основного етапу реєстрації;

із 23 до 25 січня — у межах граничної кількості учасників сертифікації, без застосування регіональних реєстраційних квот.

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