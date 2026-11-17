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Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він при цьому каже, що уряд обіцяє підвищення зарплат освітян на 65%, якщо порівняти з 2025 роком.

На скільки підвищать зарплати вчителям?

Нардеп заявив, що середня зарплата досвідченого вчителя, за розрахунками уряду, зросте з 24,8 до 27,3 тисячі гривень.

Різниця – лише 2,5 тисячі гривень, або 10%. З урахуванням інфляції реальне підвищення буде мінімальним. До того ж 27,3 тисячі гривень – це прогноз, а не гарантований оклад– акцентував Гетманцев.

І додав, що стаття 61 Закону «Про освіту» передбачає посадовий оклад педагога найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні трьох мінімальних зарплат. У 2027 році це понад 28,6 тисячі гривень.

Натомість сьогодні базовий оклад учителя без категорії становить 13 865 гривень– уточнив нардеп.

А проєкт бюджету, за його словами, знову пропонує призупинити дію цієї законодавчої гарантії.

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Які зарплати у вищій освіті?

Гетманцев також повідомив, що не краща ситуація й у вищій освіті.

Оклад професора – 21,7 тисячі гривень, асистента – 18,2 тисячі гривень. Різниця лише 19%, хоча рівень кваліфікації та відповідальності суттєво відрізняється– уточнив народний обранець.

Він каже, що до другого читання бюджету необхідно передбачити щонайменше 4,6 мільярда гривень на реформу оплати праці, як пропонує Освітній комітет, і визначити чіткий графік переходу до встановлених законом окладів.