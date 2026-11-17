Зарплата учителя в Украине в 2027 году / Magnific
В 2027 году учителям должны повысить уровень оплаты труда. Однако запланированное повышение зарплат лишь незначительно превысит прогнозируемый уровень инфляции.
Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. При этом он отмечает, что правительство обещает повышение зарплат работникам образования на 65%, если сравнивать с 2025 годом.
На сколько повысят зарплаты учителям?
Депутат заявил, что средняя зарплата опытного учителя, по расчетам правительства, вырастет с 24,8 до 27,3 тысячи гривен.
Разница – всего 2,5 тысячи гривен, или 10%. С учетом инфляции реальное повышение будет минимальным. К тому же 27,3 тысячи гривен – это прогноз, а не гарантированный оклад
И добавил, что статья 61 Закона "Об образовании" предусматривает должностной оклад педагога самой низкой квалификационной категории на уровне трех минимальных зарплат. В 2027 году это более 28,6 тысячи гривен.
В то же время сегодня базовый оклад учителя без категории составляет 13 865 гривен
А проект бюджета, по его словам, вновь предлагает приостановить действие этой законодательной гарантии.
Интересно Новый механизм оплаты труда работников сферы образования: от чего он зависит и будет ли он одинаковым для всех.
Каковы зарплаты в сфере высшего образования?
Гетманцев также сообщил, что не лучше ситуация и в высшем образовании.
Оклад профессора – 21,7 тысячи гривен, ассистента – 18,2 тысячи гривен. Разница составляет всего 19%, хотя уровень квалификации и ответственности существенно отличается
Он говорит, что ко второму чтению бюджета необходимо предусмотреть не менее 4,6 миллиарда гривен на реформу оплаты труда, как предлагает Комитет по образованию, и определить четкий график перехода к установленным законом окладам.
Ранее министр образования и науки Украины Андрей Бутенко заявил, что правительство разрабатывает варианты повышение заработной платы работникам образования.
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