В Украине хотят ввести сертификацию директоров школ

В Украине планируют ввести сертификацию кандидатов на должности директоров школ. Ее будут проходить и руководители учебных заведений, у которых закончился соответствующий контракт на должности.

Соответствующие изменения в закон Украины "О полном общем среднем образовании" предлагает Государственная служба качества образования. Там уже предложили соответствующие критерии.

Смотрите также В Украине приняли Национальную стратегию развития инклюзивного обучения

Что следует знать о сертификации директоров школ

Сертификация кандидатов на должность директора школы будет включать оценку профессиональных знаний и умений путем тестирования и решения практических задач.

Введение сертификации должно способствовать реализации задач правительства по созданию новой прогрессивной системы подготовки и развития образовательных управленцев, их избрания на должность и поддержки развития в должности руководителя школы и повышению престижности должности.

К слову, шестой год подряд Служба совместно с Минобразования Украины и Украинским центром оценивания качества образования реализуют процедуру сертификации учителей начальных классов. А с 2023 года – сертификацию учителей украинского языка и литературы, учителей математики базового среднего образования; с 2024-го – учителей учебных предметов (интегрированных курсов) гражданской и исторической образовательной области "Обществознание".

В апреле – мае продолжался третий этап сертификации среди 462 учителей украинского языка и литературы и 183 учителей математики. По результатам изучения практического опыта работы 150 учителей украинского языка и литературы (33%) и 56 учителей математики (31%) получили 120 и более баллов.