На днях документ поддержали на заседании правительства. Целью Национальной стратегии является создание условий для доступа к качественному образованию каждого соискателя в соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями.

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Правительство приняло Стратегию для обеспечения качественного инклюзивного обучения

В МОН отмечают: ключевой проблематикой на сегодня является недостаточно инклюзивная и безбарьерная образовательная среда, неравный доступ к качественному инклюзивному обучению в территориальных общинах, низкий уровень восприятия обществом многообразия человека.

Что предусматривает Национальная стратегия

В стратегии говорится о внедрении единой и эффективной государственной системы для качественного инклюзивного обучения через:

индивидуализацию обучения с учетом способностей и потребностей каждого;

содействие социальной интеграции, толерантности и понимания многообразия;

развитие потенциала соискателей для достижения максимальных результатов;

уменьшения дискриминации в образовательном процессе;

поддержку педагогов необходимыми ресурсами для эффективного инклюзивного обучения;

помощь органам местного самоуправления во внедрении политик инклюзии;

обеспечение гибкого перехода между учреждениями различных типов и уровней образования.

Реализация Плана мероприятий предусматривает: совершенствование системы мониторинга, повышение качества услуг инклюзивно-ресурсных центров, создание инклюзивной среды в учебных заведениях, их ресурсное обеспечение и повышение компетентности педагогов.

Принятие Национальной стратегии будет способствовать внедрению инклюзивного подхода и обеспечению равного доступа к качественному обучению в Украине в соответствии с лучшими практиками.