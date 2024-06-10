Днями документ підтримали на засіданні уряду. Метою Національної стратегії є створення умов для доступу до якісної освіти кожного здобувача відповідно до його індивідуальних потреб та можливостей.
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Уряд ухвалив Стратегію для забезпечення якісного інклюзивного навчання
У МОН зазначають: ключовою проблематикою на сьогодні є недостатньо інклюзивне та безбар'єрне освітнє середовище, нерівний доступ до якісного інклюзивного навчання в територіальних громадах, низький рівень сприйняття суспільством багатоманітності людини.
Що передбачає Національна стратегія
У стратегії йдеться про впровадження єдиної та ефективної державної системи для якісного інклюзивного навчання через:
- індивідуалізацію навчання з урахуванням здібностей і потреб кожного;
- сприяння соціальній інтеграції, толерантності та розуміння багатоманітності;
- розвиток потенціалу здобувачів для досягнення максимальних результатів;
- зменшення дискримінації в освітньому процесі;
- підтримку педагогів необхідними ресурсами для ефективного інклюзивного навчання;
- допомогу органам місцевого самоврядування у запровадженні політик інклюзії;
- забезпечення гнучкого переходу між закладами різних типів і рівнів освіти.
Реалізація Плану заходів передбачає: вдосконалення системи моніторингу, підвищення якості послуг інклюзивно-ресурсних центрів, створення інклюзивного середовища у закладах освіти, їхнє ресурсне забезпечення та підвищення компетентностей педагогів.
Ухвалення Національної стратегії сприятиме впровадженню інклюзивного підходу та забезпеченню рівного доступу до якісного навчання в Україні відповідно до найкращих практик.
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