Днями документ підтримали на засіданні уряду. Метою Національної стратегії є створення умов для доступу до якісної освіти кожного здобувача відповідно до його індивідуальних потреб та можливостей.

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Уряд ухвалив Стратегію для забезпечення якісного інклюзивного навчання

У МОН зазначають: ключовою проблематикою на сьогодні є недостатньо інклюзивне та безбар'єрне освітнє середовище, нерівний доступ до якісного інклюзивного навчання в територіальних громадах, низький рівень сприйняття суспільством багатоманітності людини.

Що передбачає Національна стратегія

У стратегії йдеться про впровадження єдиної та ефективної державної системи для якісного інклюзивного навчання через:

індивідуалізацію навчання з урахуванням здібностей і потреб кожного;

сприяння соціальній інтеграції, толерантності та розуміння багатоманітності;

розвиток потенціалу здобувачів для досягнення максимальних результатів;

зменшення дискримінації в освітньому процесі;

підтримку педагогів необхідними ресурсами для ефективного інклюзивного навчання;

допомогу органам місцевого самоврядування у запровадженні політик інклюзії;

забезпечення гнучкого переходу між закладами різних типів і рівнів освіти.

Реалізація Плану заходів передбачає: вдосконалення системи моніторингу, підвищення якості послуг інклюзивно-ресурсних центрів, створення інклюзивного середовища у закладах освіти, їхнє ресурсне забезпечення та підвищення компетентностей педагогів.

Ухвалення Національної стратегії сприятиме впровадженню інклюзивного підходу та забезпеченню рівного доступу до якісного навчання в Україні відповідно до найкращих практик.