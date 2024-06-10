Відповідні зміни до закону України "Про повну загальну середню освіту" пропонує Державна служба якості освіти. Там вже запропонували відповідні критерії.

Дивіться також В Україні ухвалили Національну стратегію розвитку інклюзивного навчання

Що варто знати про сертифікацію директорів шкіл

Сертифікація кандидатів на посаду директора школи включатиме оцінювання фахових знань та умінь шляхом тестування й розв'язування практичних завдань.

Запровадження сертифікації повинно сприяти реалізації завдань уряду щодо створення нової прогресивної системи підготовки й розвитку освітніх управлінців, їх обрання на посаду та підтримки розвитку на посаді керівника школи і підвищенню престижності посади.

До слова, шостий рік поспіль Служба спільно з Міносвіти України та Українським центром оцінювання якості освіти реалізують процедуру сертифікації вчителів початкових класів. А з 2023 року – сертифікацію вчителів української мови та літератури, вчителів математики базової середньої освіти; з 2024-го – учителів навчальних предметів (інтегрованих курсів) громадянської та історичної освітньої галузі "Суспільствознавство".

У квітні – травні тривав третій етап сертифікації серед 462 вчителів української мови та літератури і 183 вчителів математики. За результатами вивчення практичного досвіду роботи 150 вчителів української мови і літератури (33%) та 56 учителів математики (31%) отримали 120 і більше балів.