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13 июля, 12:34
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Кто же такой "шельма": у этого слова-чудака несколько значений

Алеся Кух
Основні тези
  • Слово "шельма" имеет несколько значений, включая эмоциональное восклицание или ругательство, в зависимости от контекста и интонации, а также означает утрое сплетенный якорный канат.
  • Происхождение слова "шельма" немецкое, от слова Schälm(e) – "мошенник, злодей", и пришло в украинский язык, возможно, через польское посредничество в XVII веке.
  • В историческом контексте "шельма" использовалось для обозначения заключенных-каторжан, а "шельмувати" означало клеймить или ругать.

Многие заимствованные слова меняют свое значение. А некоторые даже становятся ругательством, изменив первоначальное.

Какое происхождение и значение имеет слово "шельма", рассказывает 24 Канал.

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Что означает слово "шельма"

Хоть раз, но вы слышали слово "шельма" – или как эмоциональное восклицание, или как ругательство. Но догадывались ли, откуда оно происходит и что означает.

Шельма – можно считать разговорным словом, а его значение зависит от интонации и контекста разговора. В каких случаях его можно сказать:

  1. Шельмой могут назвать хитрого, ловкого, лукавого человека. Но при условии, что скажут его с ироничным или шутливым оттенком. "Ой, шельма ты, опять всех обвела вокруг пальца!". Его аналогом может служить слово "варят".
  2. Шельма – в значении мошенник, обманщик, проходимец или картежник.
  3. Шельма – как оскорбительное обращение или ругательство, для обозначения аморального человека. Иногда такое обозначение использовали в отношении женщин легкого поведения (устаревшее и пренебрежительное).

В произведениях Кулиша, Франко, Коцюбинского слово употребляется как эмоциональное, часто шутливое или бранное обращение, которое добавляет образности диалогу или выразительности герою.

  • "А какая же это шельма, кроме Кирилла Тура, пробралась к тебе через три сторожа?" (Пантелеймон Кулиш).
  • "Га, шельма, так ты делаешь!" (Иван Франко).
  • "Как тебя звать? Иваном! Врешь. А я знаю, что ты Кручок. Меня не обманешь, я тебя вижу, шельма!" (Михаил Коцюбинский).

Ресурс "Горох" приводит еще одно значение слова:

Шельма – это втрое сплетенный якорный канат при рыбацкой лодке на Азовском море.

Шельма – это и канат / Рехеls

Какое происхождение слова "шельма"

А вот происхождение у этого чужака – немецкое. Слово-основа Schälm(e) – "мошенник, злодей". Пришло оно к нам, возможно, через польское посредничество – szelma, еще в XVII веке.

Некоторое время так называли узников-каторжан. И словари приводят слова:

  • шельмо́ва́нец – клейменный каторжник,
  • шельмовать – клеймить, обрезая уши.

А еще "шельмовать" – означает ругать или позорить.

Хотя это слово сейчас исчезает из разговора, но если сильно припечет и захотите выругаться, то можете воспользоваться этим словом.