Кто же такой "шельма": у этого слова-чудака несколько значений
- Слово "шельма" имеет несколько значений, включая эмоциональное восклицание или ругательство, в зависимости от контекста и интонации, а также означает утрое сплетенный якорный канат.
- Происхождение слова "шельма" немецкое, от слова Schälm(e) – "мошенник, злодей", и пришло в украинский язык, возможно, через польское посредничество в XVII веке.
- В историческом контексте "шельма" использовалось для обозначения заключенных-каторжан, а "шельмувати" означало клеймить или ругать.
Многие заимствованные слова меняют свое значение. А некоторые даже становятся ругательством, изменив первоначальное.
Какое происхождение и значение имеет слово "шельма", рассказывает 24 Канал.
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Что означает слово "шельма"
Хоть раз, но вы слышали слово "шельма" – или как эмоциональное восклицание, или как ругательство. Но догадывались ли, откуда оно происходит и что означает.
Шельма – можно считать разговорным словом, а его значение зависит от интонации и контекста разговора. В каких случаях его можно сказать:
- Шельмой могут назвать хитрого, ловкого, лукавого человека. Но при условии, что скажут его с ироничным или шутливым оттенком. "Ой, шельма ты, опять всех обвела вокруг пальца!". Его аналогом может служить слово "варят".
- Шельма – в значении мошенник, обманщик, проходимец или картежник.
- Шельма – как оскорбительное обращение или ругательство, для обозначения аморального человека. Иногда такое обозначение использовали в отношении женщин легкого поведения (устаревшее и пренебрежительное).
В произведениях Кулиша, Франко, Коцюбинского слово употребляется как эмоциональное, часто шутливое или бранное обращение, которое добавляет образности диалогу или выразительности герою.
- "А какая же это шельма, кроме Кирилла Тура, пробралась к тебе через три сторожа?" (Пантелеймон Кулиш).
- "Га, шельма, так ты делаешь!" (Иван Франко).
- "Как тебя звать? Иваном! Врешь. А я знаю, что ты Кручок. Меня не обманешь, я тебя вижу, шельма!" (Михаил Коцюбинский).
Ресурс "Горох" приводит еще одно значение слова:
Шельма – это втрое сплетенный якорный канат при рыбацкой лодке на Азовском море.
Шельма – это и канат / Рехеls
Какое происхождение слова "шельма"
А вот происхождение у этого чужака – немецкое. Слово-основа Schälm(e) – "мошенник, злодей". Пришло оно к нам, возможно, через польское посредничество – szelma, еще в XVII веке.
Некоторое время так называли узников-каторжан. И словари приводят слова:
- шельмо́ва́нец – клейменный каторжник,
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шельмовать – клеймить, обрезая уши.
А еще "шельмовать" – означает ругать или позорить.
Хотя это слово сейчас исчезает из разговора, но если сильно припечет и захотите выругаться, то можете воспользоваться этим словом.