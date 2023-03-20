Шкарлет – за шаг от увольнения: комитет Рады рассмотрел вопрос на заседании
20 марта 2023, 10:55Читати новину українською
Источник:Сергей Бабак
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует парламенту поддержать отставку главы Минобразования Сергея Шкарлета.
Об этом сообщил глава профильного комитета и нардеп "Слуги народа" Сергей Бабак.
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Комитет предлагает Раде рассмотреть вопрос об отставке министра образования уже на ближайшем пленарном заседании.
Комитет только что поддержал отставку Шкарлета. Все – за, один член комитета воздержался,
– сообщил Бабак.
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Что известно об отставке Шкарлета
- Сергей Шкарлет занимает должность министра образования и науки с декабря 2020 года.
- В преддверии полномасштабного вторжения России в 2022 году студенты протестовали, требуя отставки Шкарлета.
- 17 марта 2023 года появились сообщения о его увольнении. СМИ писали, что отставка от должности не инициатива министра Шкарлета – его попросили это, ведь решение давно назрело.
- Шкарлет уже написал заявление на увольнение. Что интересно, совершил в нем ошибку: написал неправильно свою фамилию – "Шарлет" вместо "Шкарлет".
- На заседание фракции "Слуга народа" на должность министра был предложен Оксен Лисовой.
- Это директор Малой академии наук, который с начала полномасштабного вторжения объединяет свою работу со службой в составе 95 бригады Десантно-штурмовых войск, куда отправился добровольцем.
- Общественность очень положительно отзывается о будущем руководителе МОН.
- Верховная Рада будет голосовать за отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования на ближайшем пленарном заседании. После этого по представлению профильного комитета Рады депутаты будут голосовать за назначение нового министра.