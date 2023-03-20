Шкарлет – за шаг от увольнения: комитет Рады рассмотрел вопрос на заседании

Об этом сообщил глава профильного комитета и нардеп "Слуги народа" Сергей Бабак.

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Образовательный комитет ВРУ согласовал отставку Шкарлета

Комитет предлагает Раде рассмотреть вопрос об отставке министра образования уже на ближайшем пленарном заседании.

Комитет только что поддержал отставку Шкарлета. Все – за, один член комитета воздержался,

– сообщил Бабак.

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